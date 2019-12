-TOP TOPLAYICILIĞINDAN KULÜP BAŞKANLIĞINA TOKAT (A.A) - 07.08.2011 - Tokatspor Kulübü Başkanlığına seçilen Fazlı Akdağ, top toplayıcılığı, amigoluk ve taraftar dernek başkanlığı yaptığı kulübüne bu kez yönetici olarak hizmet vermeye başladı. Spor Toto 2. Lig takımlarından Tokatspor'un 4 Ağustos Perşembe günü toplanan olağanüstü kongresinde kulüp başkanlığına seçilen Fazlı Akdağ'ın, Tokatspor ile gönül bağı çok eski yıllara dayanıyor. Bordo-beyazlı renklere ortaokul yıllarında gönül veren Akdağ, top toplayıcılığı, amigoluk, ardından da Tokat 60 Gençlik Taraftarlar Derneğinin kuruluşunda yer alarak bir dönem başkanlığını yaptı. Son olarak Tokatspor'a başkan olarak hizmet vermeye başlayan Akdağ, Tokatspor'un yanı sıra amatörde mücadele eden Tokat Bedestenlioğlu Spor Kulübünün de başkanlığı yürütüyor. Önceki dönemlerde Bedestenlioğlu Spor Kulübünün altyapısından Tokatspor'a futbolcu yetiştirmek için de çaba gösteren Akdağ, kayyuma kaldığı bir dönemde Tokatspor'un başkanlığını üstlendi. Akdağ, kulüp tesislerinde yaptığı açıklamada, Tokatspor sevdasının ortaokul yıllarında başladığını ifade ederek, şunları anlattı: ''Almus'ta okuduğumuz zamanlarda hafta sonları arkadaşlarla birlikte Tokat'a gelirdik. O zamanlar stadımızda yoktu. Futbolcular sahaya çıkardı, onlara imrenirdik. 'Maçta bir top gelse de biz alsak da götürüp teslim etsek' diyerek maç yapılan alanın çevresinde pervane gibi dolaşırdık. Yeri geldi Tokatspor'un top toplayıcısı olduk, amatör liglerinde oyuncusu olduk. Şeref tribünü önünde amigoluk yaptım. Her yerde fotoğraflarım vardır. Ben bununla gurur duyuyorum. Yeri geldi maç yaptık, yeri geldik amigoluk yaptım. Yine yapacağım, üstümdeki bu takım elbiseyi çıkarıp amigoluk kıyafetlerimi giyip amigoluğu yine yapacağım. Çünkü Tokatspor'un temeli buralardan gelir. Ben protokolde maç seyredemem, tabii ki statü gereği orada olmak gerekiyor, ama sıkılıyorum. Ben taraftarın içinde olmalıyım, bağırıp çağırmalıyım ve tezahürat yapmalıyım.'' -''BENİM PARAM YOK, YÜREĞİM VAR''- Tokatspor'daki hedeflerinde değinen Akdağ, şunları kaydetti: ''İlk olarak bu takımı bu meşakkatli dönemden alacağım ve sorunsuz bir şekilde ligde tutacağım. Akabinde gelecek başarıyı da dört elle sarılıp gideceğim. Bu iş parasız olmaz, ama her şey de para değildir. Benim param yok, yüreğim var. Paralı insanları da bu oyunun içerisine çekerek Tokatspor'umuzu bu durumdan kurtarmak istiyoruz. Başkanlığa başladığım günden itibaren İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa'daki iş adamlarımızla, yakınlarımızla sponsorluk bazında olsun, yönetim bazında olsun görüşmelerimiz halen devam ediyor. Pazartesi gününden itibaren gidip yüz yüze konuşacağım. 300'e yakın forma yaptıracağım, bu hediyeyi iş adamlarımıza sponsorluk bazında vereceğim. Karınca kararınca kim ne verirse, insanları kırmadan, zorlamadan oyunun içine çekmeye çalışacağız. İkinci olarak planımız kombine biletler. 4 bin tane açık tribün, 400 küsur tane de kapalı tribün olarak kombine biletlerimizi bastırıp, bir an evvel bunları gündeme getireceğiz. Tokatspor'un aslında gelir ortamı ve potansiyeli var, fakat çalışacak ekibe ihtiyacı var. Biz bunları yapacağız.'' Tokatspor'un borçlarını insanların çok abarttığını vurgulayan Akdağ, sözlerini şöyle tamamladı: ''O kadar çok abartılar ki sanki elini veren kolunu alamıyor, selam veren borçlu çıkıyor gibi batmış, bitmiş konumuna getirildi. Ben bunların bu kadar olmadığını biliyordum. Tokatspor'un borcu var, ama bir 2 Lig takımı için borç olarak konuştuğumuz rakam 330 bin 366 lira. Bizim takımımız için bu miktar gerçekten borç değil. Bu rakam, takım sahipsiz kalırsa borç olur, ama Tokatspor'a sahip çıkılırsa, Vali bey, Belediye Başkanımız, milletvekillerimiz ve halkımız Tokatspor'a sahip çıkarsa, bu rakam borç olmaz. Düzgün çalışma ile bir ayda bitecek bir borç. Ben buna inanıyorum, inanmasam ben bu işe talip olmazdım.''