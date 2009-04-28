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Spor

Top toplayıcıdan kırmızı kart

28 Nisan 2009 13:58


Arjantin Liginde, Gimnasia - Jujuy kalecisi Gaston Pezzutti ile top toplayıcı çocuk arasında yaşanan gerginlik, Gimnasia'nın on kişi kalmasına neden oldu.

Gimnasia Jujuy kalecisi Gaston Pezzutti, takımı 1 - 0 yenik durumdayken, auta giden topu kendisine vermekten geciken top toplayıcı çocuk ile karşı karşıya geldi. Çocuğun topu çok geç kendisine vermesine sinirlenen kaleci, hırsına yenik düşünce takımını 10 kişi bıraktı.

Pezzutti, River Plate'in altyapı takımlarından birinde forma giyen çocuğu hakeme şikayet etse de, davranışı nedeniyle kırmızı kart görmekten kurtulamadı. Top toplayıcı da, hakem tarafından sahanın dışına gönderildi.

Maça 10 kişi devam eden Gimnasia, 90. Dakikada bir oyuncusunun daha oyundan çıkmasıyla 9 kişi kaldı ve maç 1 - 0 River Plate'in galibiyeti ile sonuçlandı.

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