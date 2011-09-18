‘Top secret’ ziyaretçi



T24 - ABD’de 16 istihbarat biriminin oluşturduğu Ulusal İstihbarat Teşkilatı’nın başındaki James Clapper, Ankara’ya gelecek. Clapper’in gizli tutulan ziyaretinde Ankara’da Genelkurmay, MİT ve İçişleri Bakanlığı’nın da aralarında yer aldığı makamlarla temaslarda bulunması bekleniyor.







Milliyet'in haberine göre, gerek Kuzey Irak kaynaklı PKK eylemlerinde yaşanan artış, gerek Arap baharı çerçevesinde Türkiye’nin başta Suriye olmak üzere bölge ülkelerine dönük girişimleri, gerekse İsrail’le krize dönüşen ilişkiler bağlamında çok sıcak bir gündemin hakim olduğu Ankara, ABD’den çok önemli bir konuğu ağırlayacak. ABD’de faaliyet gösteren 16 ayrı istihbarat biriminin oluşturduğu Ulusal İstihbarat Teşkilatı’nın (DNI) başındaki isim olan James Clapper, Ankara’ya gelecek. Clapper, ABD Başkanı Barack Obama tarafından geçtiğiğimiz yıl bu göreve getirilmişti.





İki taraftan da bilgi yok





Obama’nın en güvendiği isimler arasında yeralan Clapper’in son anda olağanüstü bir değişiklik olmazsa hafta başında Ankara’da olacağı öğrenildi. ABD kaynakları ziyaretle ilgili herhangi bir bilgilendirme yapmazken, Clapper’in ev sahibinin MİT Müsteşarlığı olduğu öne sürüldü. Clapper’in gezisiyle ilgili başkentte sınırlı sayıda kişinin bilgi sahibi olduğu, korunmasıyla ilgili olarak emniyete de bilgi verilmediği kaydedildi.





Füze Savunma Sistemi





Clapper’ın Ankara temaslarındaki gündemine ilişkin somut bilgi verilmezken, iki ülke arasında son dönemde hakim olan ortak çalışma alanlarına dikkat çekildi. Bu çerçevede, Kuzey Irak kökenli PKK eylemleri ilk sırayı alıyor. PKK faaliyetlerinin önlenmesi kapsamında İsrail’in teslim etmediği Heron’ların yerine ABD’nin Irak’ta kullandığı insansız hava araçları Predatorların Türkiye’ye verilmesine ilişkin Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmada son aşamaya gelindi.





Malatya Kürecik’e konuşlandıralacağı açıklanan, erken uyarı radar sistemine ilişkin gelişmelerin de Clapper’ın ziyaretinin gündem maddelerinden olması bekleniyor. ABD’nin büyük önem verdiği sistem üzerinden, başta Amerikan donanması olmak üzere gönderilecek bilgiler büyük önem taşıyor.





PKK ve El-Kaide





Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgede yaşanan gelişmeler ve Türkiye’nin aldığı inisiyatifler de ABD’yle yürütülen ortak çalışmalarda ön sırada yer alıyor. Ayrıca, El Kaide’yle ilgili istihbarat alışverişi de iki ülke arasındaki öncelikli konuların başında geliyor. Türkiye’nin, PKK ile mücadele kapsamında en üst düzeyde işbirliği talep ettiği Amerikan yönetiminin İstihbarat konusundaki bir numaralı ismi olan Clapper’ın ziyaretinin Kuzey Irak’a bir kara harekatının gündemde olduğu dönemde gerçekleşecek olması da dikkati çekiyor. Başbakan Erdoğan’ın, salı günü Obama ile biraraya gelecek olması dikkate alındığında, Clapper’in ziyaretinin bu görüşmeden hemen önce gerçekleşmesi de dikkat çekici bulunuyor.





Tüm istihbarat emrinde





Ulusal İstihbarat Direktörlüğü 11 Eylül saldırılarını araştıran komisyonun önerisi üzerine kuruldu. Ulusal İstihbarat Direktörü, Amerikan istihbaratının temelini oluşturan 16 istihbarat servisinin başında bulunuyor. Bunların arasında Savunma, İç Güvenlik, Hazine, Adalet Bakanlıkların yanı sıra, Hava Kuvvetleri, Donanma ve ordunun istihbarat birimleri, ayrıca FBI, Ulusal Güvenlik Ajansı, gibi birimler de yer alıyor. CIA ise bağımsız bir kurum olmasına rağmen yasalara göre eylemlerini Ulusal İstihbarat Direktörü’ne iletmek zorunda. Ulusal İstihbarat Direktörü’nün Başkan, Ulusal Güvenlik Konseyi ve İç Güvenlik Konseyi’nin birincil danışmanı olarak yer alıyor.





Her yerde çalıştı





James Clappe, Hava Kuvvetleri’nden emekli bir korgeneral. Clapper, hava kuvvetlerinde çeşitli istihbarat birimlerinde çalışırken bir yandan da Maryland Üniversitesi’nde de Siyaset Bilimi doktorası yaptı. 1992-1995 arasında Savunma İstihbarat Ajansı Direktörü ve 2001-2006 arasında Ulusal Jeo-uzaysal İstihbarat Ajansı Direktörü görevlerini üstlendi. Clapper’ın 13 tane yüksek devlet nişanı bulunuyor.