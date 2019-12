ABD'nin New York kentinde "America's Next Top Model" seçmelerinde çıkan kargaşada 6 kişi yaralandı.



Polis, binlerce kişinin kuyruğa girdiği Manhattan'daki Park Central New York otelinde yapılan seçmeler sırasında kargaşaya neyin sebep olduğunun henüz bilinmediğini kaydetti.



Ünlü model Tyra Banks'in sunduğu "America's Next Top Model" adlı popüler televizyon şovunun seçmelerini durduran polisin, asayişi bozdukları suçlamasıyla üç kişiyi de gözaltına aldığı belirtildi.