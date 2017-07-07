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Top mermisinin patladığı evden tarihi eserler çıktı

Evde yapılan aramada Osmanlı, Bizans ve Roma dönemine ait çok sayıda tarihi eserler bulundu

07 Temmuz 2017 15:19

Çanakkale merkeze bağlı Erenköy Köyü'nde, spiral makinesiyle kesmeye çalıştığı tarihi top mermisinin patlamasıyla yaşamını yitiren 73 yaşındaki Kazım Perçin'in evinde yapılan aramada, çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Evli ve 3 çocuk babası Kazım Perçin, Çanakkale'ye 19 kilometre mesafedeki Erenköy Köyü'ndeki evinin bahçesinde dün saat 07.00'de, iddiaya göre kendisine getirilen tarihi bir top mermisi kesip, içindeki barutu çıkartmak istedi. Bu sırada, top mermisi büyük bir gürültüyle patladı ve Kazım Perçin, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Patlamanın ardından jandarma ekipleri evde detaylı inceleme yaptı. Perçin'in yaşamını yitirmesine neden olan Çanakkale Savaşları'ndan kalma top mermisinin evdeki tek tarihi nesne olmadığı anlaşıldı. Bulunan eserler, Perçin'in evinin adeta bir müze olduğunu ortaya koydu.

Jandarma evde yaptığı aramada, Çanakkale Savaşları'ndan kaldığı değerlendirilen 1 dürbün, 2 havan mermi çekirdeği, 1 mermi kovanı, 1 kılıç, 2 çift horozlu çift namlulu tüfek, 1 tek kırma tüfek, 1 metal obje, 1 pusula, 1 top mermisi kovanı ile 2 top mermisi çekirdeği buldu. Bular, Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığı'na teslim edildi.

Evde yapılan aramada ayrıca Osmanlı, Bizans ve Roma dönemine ait çok sayıda tarihi eser de bulundu. Ele geçirilen sapan taşı, yüzük, mavi boncuk, sikke, havan, testi, amfora, tabak, sini, kandil, haç, metal obje gibi çok sayıda tarihi eser ise Çanakkale Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. (DHA)

 

 

 

 

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