Top girmek istemedi



Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, 2-2 berabere biten Eskişehirspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, kaçırdıkları pozisyonlardan yakındı.



Oyunun hakimiyetinin kendilerinde olduğunu savunan İspanyol teknik adam, ''Yakaladığımız pozisyonları gole çevirseydik, şu anda çok farklı şeyler konuşuyor olacaktık'' dedi.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, Eskişehirspor'a karşı daha fazla topla oynayan ve hakimiyeti kuran tarafın kendileri olduğunu söyledi.



Golleri hatalarından dolayı yediklerine dikkat çeken Aragones, ''Yakaladığımız pozisyonları gole çevirseydik, şu anda çok farklı şeyler konuşuyor olacaktık. İki, üç pozisyondaki hatalarla gelen goller var. Futbol, kaprisli bir çocuk gibidir. Top girmek istemezse, girmiyor maalesef. Bu sonucu almak istemezdik. Bazı hatalar yapınca, skor bu noktaya geldi'' dedi.



Aragones, oyuncular ile iletişim bozukluğu olup olmadığını soran bir gazeteciye, ''Oyuncularımla aramda iletişim eksikliği söz konusu değildir'' diye yanıt verdi.



Bir gazetecinin, ''Eskişehirspor'u nasıl buldunuz?'' sorusuna Aragones, ''Eskişehirspor iyi bir ekip mücadelesi gösterdi. Evlerinde oynadıklarında tehlikeli olduklarını, iyi oynadıklarını gördük. Bun karşın gerekli pozisyonları bulduğumuzu ancak değerlendiremediğimizi düşünüyorum'' yanıtını verdi.

