-TOP ATEŞİ SONRASI GERGİNLİK TIRMANIYOR SEUL (A.A) - 23.11.2010 - Kuzey Kore'nin, Güney Kore ile deniz sınırına açtığı top ateşinde bir askerin daha öldüğü bildirildi. Güney Kore'nin Yonhap haber ajansı, Kuzey'in top ateşinden sonra başlayan karşılıklı ateşte bir askerin daha öldüğünü duyurdu. Daha önceki haberlerde çatışmada 1 askerin öldüğü, 3'ü ağır 13 askerin yaralandığı açıklanmıştı. YTN ajansının haberinde de Kuzey Kore'nin topçu ateşinin hedefi olan, 1200 ila 1300 kişinin yaşadığı Yeonpyeong adasında hala 6 evin alevler içinde olduğu belirtildi. Topçu ateşinde 60-70 evin yandığı kaydedilmişti. -GÜNEY KORE SAVUNMA BAKANLIĞI- Güney Kore Savunma Bakanlığı ise adaya açılan ateşte 17 askerle 3 sivilin yaralandığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kuzey'in açtığı ateş "kasıtlı ve planlı saldırı" olarak nitelendirildi. Savunma Bakanlığı, olayın "ateşkesin açık ihlali" olduğunu kaydetti. Bu arada Güney Kore, iki ülkenin Kızılhaç yetkililerinin perşembe günü yapacağı görüşmelerin belirsiz bir tarihe kadar ertelendiğini bildirdi. Güney Kore Devlet Başkanı Li Myung-bak'ın da top ateşinin ardından yetkililere "uygun karşılık" verilmesi, ancak "durumun daha da gerginleştirilmemesi" talimatını verdiği ifade edildi. Li'nin olayla ilgili olarak devlet başkanlığında güvenlik toplantısı yaptığı kaydedildi. -ABD'NİN TEPKİSİ- Öte yandan ABD'nin "Güney Kore'yi, bölgesel barış ve istikrarı korumaya kararlı olduğu" bildirildi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Güney Kore ile yakın ve sürekli temas halinde oldukları belirtildi. Açıklamada, saldırı şiddetle kınanarak, Kuzey'den "bu saldırgan" eyleme son verilmesi istendi. 1950-53 Kore savaşından sonra sadece ateşkes yapan iki ülke, barış anlaşması imzalamadığı için teknik olarak savaş halinde bulunuyor.