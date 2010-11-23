-TOP ATEŞİ PİYASALARIN GÜVENİNİ SARSTI HONG KONG (A.A) - 23.11.2010 - Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye ait Yeonpyeong adasına topçu ateşi açması yatırımcıların güvenini sarsarak, uluslararası borsalar ve döviz piyasasını da etkilendi. Avrupa'daki borç krizi ve Çin'in enflasyonu dizginlemek için faiz oranını artıracağı korkularına bugün de Kore yarımadasında artan gerginliğin eklenmesi zaten düşüşte olan uluslararası borsalarda kayıpları artırırken, ABD doları, ABD Hazine tahvilleri ve İsviçre frangı değer kazandı. Avrupa'daki borsalar ve ABD'de vadeli işlem piyasasında da hisseler geriledi. Güney Kore'de finansal piyasalar, topçu ateşine ilişkin haberlerin gelmeye başladığı sırada kapalı bulunurken, Asya'da işlemlerin sürdüğü Hong Kong Borsası ise 6 aydaki en büyük günlük kayıpla günü tamamladı. Hong Kong Borsası'nda Hang Seng Endeksi yüzde 2,67 (627,88 puan) düşerek 22.896,14 puana düşerek, son iki ayın en düşük seviyesinden kapandı. Asya'da ayrıca Güney Kore Borsası'nda Kospi Endeksi yüzde 0,79, Hindistan Borsası'nda Sensex Endeksi 1,53, Singapur Borsası yüzde 1,62, Endonezya Borsası yüzde 2,06, Yeni Zelanda Borsası yüzde 1,11, Avustralya Borsası yüzde 1,16 ve Şanghay Borsası yüzde 1,94 değer kaybetti. -ABD DOLARI VE İSVİÇRE FRANGI DEĞER KAZANDI- Bu arada ABD doları ve İsviçre frangı Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye topçu ateşi açtığı haberlerinden sonra değer kazandı. ABD doları, İsviçre frangı hariç uluslararası piyasalarda önemli para birimlerine karşı yüzde 0,4 yükseldi. Londra'daki Rabobank International'da görevli döviz piyasası uzmanı Jane Foley, Kore yarımadısından gelen haberlerin yatırımcıları güvenli yatırımlara yönlendirdiğini ve bunun da ABD doları ve İsviçre frankına yaradığını söyledi. Dün New York'ta 83,29 yen olan ABD doları 83,66 yene yükseldi. New York'ta dün 1.3616 dolardan işlem gören avro bugün şu sıralar Londra Borsası'nda 1.3562 dolardan işlem görüyor. Avro İsviçre frangı karşısında da değer kaybetti. Dün 1.3484 İsviçre frangından işlem gören avro, bugün 1.3423 franka geriledi. Singapur'daki Deutsche Bank çalışanı döviz piyasası uzmanı Mirza Baig, İrlanda'daki sorunun diğer Avrupa ülkelerine yayılacağı endişeleriyle zaten gergin olan piyasalara, Kore yarımadasından gelen haberlerin de olumsuz etkisi olduğunu ifade etti. Öte yandan Avrupa'da ise şu sıralar İngiltere'de Londra Borsası'nda FTSE 100 0,61, Almanya'da Frankfurt Borsası'nda DAX Endeksi yüzde 0,23, Fransa'da Paris Borsası'nda CAC-40 Endeksi de yüzde 0,55, Zürih Borsası yüzde 0,84, Brüksel Borsası yüzde 0,41, Amsterdam Borsası yüzde 0,31, Madrid Borsası yüzde 1,09, Portekiz Borsası yüzde 1,30 ve İrlanda Borsası yüzde 2,16 gerilemiş bulunuyor.