Top 16'da ilk hafta

29 Ocak Perşembe Skor Fenerbahçe Ülker - CSKA Moskova 48-66 Panathinaikos - Partizan 81-63 Maccabi Electra - Alba Berlin 96-65 AJ Milano - Olympiacos 76-74 Lottomatica Roma - Unicaja 75-88 28 Ocak Çarşamba Cibona - Montepaschi Siena 88-81 Tau Ceramica - Asseco Prokom 99-77 Real Madrid - Regal Barcelona 85-83

Basketbolda ULEB Avrupa Ligi 2. tur gruplarındaki mücadelede, ilk hafta maçları tamamlandı.2. turda H Grubu'nda mücadelesine başlayan ligdeki Türk temsilcisi Fenerbahçe Ülker, ilk maçında, evinde, geçen yılın şampiyonu ve bu yılın da en büyük favorilerinden güçlü Rus rakibi CSKA Moskova'ya 66-48 yenilerek, bu tura kötü bir başlangıç yaptı.Top 16'da ilk maçlar sonundaki en büyük sürpriz, E Grubu'nda yaşandı. Top 16'ya üçüncü torbadan katılan Armanı Jeans Milano, şampiyonluğun en güçlü adaylarından Olympiakos'u 76-74 geçti. Bu skorla evinde üst üste dördüncü galibiyetini alan İtalyan ekibi'nde son 11 sayının 8'ini üreten Mike Hall, galibiyette önemli rol oynadı. Hall takımı adına toplamda 13 sayı kaydederken, David Hawkins ve Luca Vitali de 15'er sayı buldular.G Grubu'nun açılış maçında Panathinaikos, Atina'da Partizan'ı ağırladı. Novica Velickovic'in üstün performansıyla ilk yarıyı önde kapatan deplasman ekibi, pota altında eski oyuncusu Nikola Pekoviç'i durduramayınca maçtan 81-63 mağlup ayrıldı. Panathinaikos'ta Pekoviç 26 sayı-6 ribauntla oynarken, Vassilis Spanoulis de 15 sayı üretti.G Grubu'nun diğer maçında Lottomatica Roma, İspanyol Unicaja Malaga'yı ağırladı. Maça çok iyi başlayan Malaga, ilk çeyrekte yakaladığı 8 sayılık avantajı maç sonuna kadar korudu ve Top 16'nın ilk maçını 88-75 galibiyetle kapadı. Eski Efes Pilsen'li Marcus Haislip 22 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.F Grubu'nda ise geçtiğimiz sezonun finalisti Maccabi Tel Aviv, kulüp tarihinde ilk kez Top 16'ya kalan Alba Berlin'i 96-65 yendi. Maccabi'de Lior Eliyahu 22 sayıyla takımın en skorer ismi olurken, eski Galatasaray'lı Dee Brown 11 sayı kaydetti.