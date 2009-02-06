Top 16'da 2. hafta

Euroleague TOP 16 karşılaşmalarının 2. haftasında Fenerbahçe Ülker, deplasmanda İtalyan ekibi Montepaschi Siena'ya 87-79 yenilirken, haftanın en değerli oyuncusu BC Partizan Igokea Belgrad'ın forvet oyuncusu Novica Veliçkoviç oldu. Euroleague'te haftanın panoraması - FOTOGALERİ
Euroleague 2. tur gruplarında 2. hafta mücadeleleri de geride kalırken, ligdeki tek Türk ekibi olan Fenerbahçe Ülker, deplasmanda İtalyan ekibi Montepaschi Siena'ya yenilerek, 2. maçından da yenilgiyle ayrıldı ve 2 puanla grubun son sırasında yer aldı.
8 maçın 5'ini evsahibi ekiplerin kazandıkları 2. haftada, grup lideri 4 takım yenilgisiz olarak kaldı. (E) Grubu'nda İtalya'nın Armani Jeans Milano, (F) Grubu'nda İspanya'nın Real Madrid, (G) Grubu'nda Yunanistan'ın Panathinaikos BSA Atina ve (H) Grubu'nda da geçen yılın şampiyonu Rus ekibi USH CSKA Moskova, 4'er puanla yenilgisiz olarak lider durumda bulunuyorlar.
2. hafta maçlarında ''en değerli oyuncu'' (MVP) unvanını, Sırp ekibi BC Partizan Igokea Belgrad'ın 23 yaşında ve 2.05 metre boyundaki forvet oyuncusu Novica Veliçkoviç aldı.
Veliçkoviç, takımının sahasında İtalya'nın Lottomatica Roma takımını 84-76 yendiği maçta 31 dakika sahada kaldı. Genç oyuncu, bu sürede 19 sayı, 1 savunma, 9 hücum toplam 10 ribaunt, 3 asist, 1 top çalma ve 3 blokluk performansıyla 29 puan topladı ve haftanın MVP'si olmaya hak kazandı.
Ligde 2. tur maçlarının genel MVP klasmanında ise Yunanistan'ın Panathinaikos BSA Atina takımının Karadağlı pivotu Nikola Pekoviç, toplam 52 ve maç başına 26 puanla ilk sırada bulunuyor.
Sayı krallığında ise 2. turda takımının ilk kez bu hafta formasını giyen Fenerbahçe Ülker'in milli forveti Mirsad Türkcan, kaydettiği 25 sayıyla ilk sıraya yerleşti.
Ligde 2. tur gruplarında 2. hafta mücadeleleri sonunda bireysel istatistiklerde ilk sıralarda bulunan sporcular, klasmandaki Türk takımları sporcuları ve performansları şöyle: MVP
2-Mirsad Türkcan (Fenerbahçe Ülker) 25 (25) Toplam Ribaunt
1-Pat Burke (Assceco Prokom Sopot) ve D'Or Fischer (Maccabi Electra Tel Aviv) 19 (9.5)
7-Mirsad Türkcan (Fenerbahçe Ülker) 7 (7) Hücum Ribaundu
1-Erazem Lorbek (USH CSKA Moskova) 9 (4.5)
10-Semih Erden (Fenerbahçe Ülker) 6 (3) Savunma Ribaundu
1-Pape Sow (Armani Jeans Milano) 13 (6.5)
2-Mirsad Türkcan (Fenerbahçe Ülker) 6 (6)
8-Ersan İlyasova (Regal FC Barcelona) 10 (5) Asist
1-Omar Cook (Unicaja Malaga) 10 (5) Top Çalma
1-David Logan (Asseco Prokom Sopot), Shaun Stonerook (Montepaschi Siena) 7 (3.5)
3-Ömer Onan (Fenerbahçe Ülker) 6 (3)
5-Marques Green (Fenerbahçe Ülker) 5 (2.5) Blok
1-D'Or Fischer (Maccabi Electra Tel Aviv) 7 (3.5) SONUÇLAR VE PUAN DURUMU
Ligin 2. tur gruplarında 2. hafta maçlarında alınan sonuçlar ve puan durumu da şöyle oluştu: E GRUBU
Asseco Prokom Sopot (Polonya)-Armani Jeans Milano (İtalya): 60-62
BC Pire Olympiakos (Yunanistan)-TAU Ceramica Vitoria (İspanya): 73-70
F GRUBU
|Takım
|G
|M
|A
|Y
|Av.
|AJ Milano
|2
|0
|138
|134
|4
|Tau Ceramica
|1
|1
|169
|150
|19
|Olympiacos
|1
|1
|147
|146
|1
|Asseco Prokom
|0
|2
|137
|161
|-24
Regal FC Barcelona (İspanya)-Maccabi Electra Tel Aviv (İsrail): 85-65
Alba Berlin (Almanya)-Real Madrid (İspanya): 84-87
G GRUBU
|Takım
|G
|M
|A
|Y
|Av.
|Real Madrid
|2
|0
|172
|167
|5
|Regal FC Barcelona
|1
|1
|168
|150
|18
|Maccabi Electra
|1
|1
|161
|150
|11
|Alba Berlin
|0
|2
|149
|183
|-34
Unicaja Malaga (İspanya)-Panathinaikos BSA Atina (Yunanistan): 69-81
BC Partizan Igokea Belgrad (Sırbistan)-Lottomatica Roma (İtalya): 84-76
H GRUBU
|Takım
|G
|M
|A
|Y
|Av.
|Panathinaikos
|2
|0
|162
|132
|30
|Unicaja
|1
|1
|157
|156
|1
|Partizan
|1
|1
|147
|157
|-10
|Lottomatica Roma
|0
|2
|151
|172
|-21
USH CSKA Moskova (Rusya)-KK Cibona Zagreb (Hırvatistan): 87-61
Montepaschi Siena (İtalya)-Fenerbahçe Ülker (Türkiye): 87-79
|Takım
|G
|M
|A
|Y
|Av.
|CSKA Moskova
|2
|0
|153
|109
|44
|Montepaschi
|1
|1
|168
|167
|1
|Cibona
|1
|1
|149
|168
|-19
|Fenerbahçe Ülker
|0
|2
|127
|153
|-26