Top 16'da 2. hafta

SONUÇLAR VE PUAN DURUMU



Takım G M A Y Av. AJ Milano 2 0 138 134 4 Tau Ceramica 1 1 169 150 19 Olympiacos 1 1 147 146 1 Asseco Prokom 0 2 137 161 -24

Takım G M A Y Av. Real Madrid 2 0 172 167 5 Regal FC Barcelona 1 1 168 150 18 Maccabi Electra 1 1 161 150 11 Alba Berlin 0 2 149 183 -34

Takım G M A Y Av. Panathinaikos 2 0 162 132 30 Unicaja 1 1 157 156 1 Partizan 1 1 147 157 -10 Lottomatica Roma 0 2 151 172 -21

Takım G M A Y Av. CSKA Moskova 2 0 153 109 44 Montepaschi 1 1 168 167 1 Cibona 1 1 149 168 -19 Fenerbahçe Ülker 0 2 127 153 -26

Euroleague 2. tur gruplarında 2. hafta mücadeleleri de geride kalırken, ligdeki tek Türk ekibi olan Fenerbahçe Ülker, deplasmanda İtalyan ekibi Montepaschi Siena'ya yenilerek, 2. maçından da yenilgiyle ayrıldı ve 2 puanla grubun son sırasında yer aldı.8 maçın 5'ini evsahibi ekiplerin kazandıkları 2. haftada, grup lideri 4 takım yenilgisiz olarak kaldı. (E) Grubu'nda İtalya'nın Armani Jeans Milano, (F) Grubu'nda İspanya'nın Real Madrid, (G) Grubu'nda Yunanistan'ın Panathinaikos BSA Atina ve (H) Grubu'nda da geçen yılın şampiyonu Rus ekibi USH CSKA Moskova, 4'er puanla yenilgisiz olarak lider durumda bulunuyorlar.2. hafta maçlarında ''en değerli oyuncu'' (MVP) unvanını, Sırp ekibi BC Partizan Igokea Belgrad'ın 23 yaşında ve 2.05 metre boyundaki forvet oyuncusu Novica Veliçkoviç aldı.Veliçkoviç, takımının sahasında İtalya'nın Lottomatica Roma takımını 84-76 yendiği maçta 31 dakika sahada kaldı. Genç oyuncu, bu sürede 19 sayı, 1 savunma, 9 hücum toplam 10 ribaunt, 3 asist, 1 top çalma ve 3 blokluk performansıyla 29 puan topladı ve haftanın MVP'si olmaya hak kazandı.Ligde 2. tur maçlarının genel MVP klasmanında ise Yunanistan'ın Panathinaikos BSA Atina takımının Karadağlı pivotu Nikola Pekoviç, toplam 52 ve maç başına 26 puanla ilk sırada bulunuyor.Sayı krallığında ise 2. turda takımının ilk kez bu hafta formasını giyen Fenerbahçe Ülker'in milli forveti Mirsad Türkcan, kaydettiği 25 sayıyla ilk sıraya yerleşti.Ligde 2. tur gruplarında 2. hafta mücadeleleri sonunda bireysel istatistiklerde ilk sıralarda bulunan sporcular, klasmandaki Türk takımları sporcuları ve performansları şöyle:2-Mirsad Türkcan (Fenerbahçe Ülker) 25 (25)1-Pat Burke (Assceco Prokom Sopot) ve D'Or Fischer (Maccabi Electra Tel Aviv) 19 (9.5)7-Mirsad Türkcan (Fenerbahçe Ülker) 7 (7)1-Erazem Lorbek (USH CSKA Moskova) 9 (4.5)10-Semih Erden (Fenerbahçe Ülker) 6 (3)1-Pape Sow (Armani Jeans Milano) 13 (6.5)2-Mirsad Türkcan (Fenerbahçe Ülker) 6 (6)8-Ersan İlyasova (Regal FC Barcelona) 10 (5)1-Omar Cook (Unicaja Malaga) 10 (5)1-David Logan (Asseco Prokom Sopot), Shaun Stonerook (Montepaschi Siena) 7 (3.5)3-Ömer Onan (Fenerbahçe Ülker) 6 (3)5-Marques Green (Fenerbahçe Ülker) 5 (2.5)1-D'Or Fischer (Maccabi Electra Tel Aviv) 7 (3.5)Ligin 2. tur gruplarında 2. hafta maçlarında alınan sonuçlar ve puan durumu da şöyle oluştu:Asseco Prokom Sopot (Polonya)-Armani Jeans Milano (İtalya): 60-62BC Pire Olympiakos (Yunanistan)-TAU Ceramica Vitoria (İspanya): 73-70Regal FC Barcelona (İspanya)-Maccabi Electra Tel Aviv (İsrail): 85-65Alba Berlin (Almanya)-Real Madrid (İspanya): 84-87Unicaja Malaga (İspanya)-Panathinaikos BSA Atina (Yunanistan): 69-81BC Partizan Igokea Belgrad (Sırbistan)-Lottomatica Roma (İtalya): 84-76USH CSKA Moskova (Rusya)-KK Cibona Zagreb (Hırvatistan): 87-61Montepaschi Siena (İtalya)-Fenerbahçe Ülker (Türkiye): 87-79