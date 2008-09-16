‘Toon Army’ kazandı

Premier Lig’de zengin takım sahipleriyle, taraftarlar arasındaki çekişmede ‘tribün çocukları’ sözlerini duyurmaya başladı.



Newcastle’ı 2007 yılında satın alan Mike Ashley, 2-1 kaybedilen Hull maçındaki protestolardan sonra takımı satmaya karar verdi. ‘Toon Army’ lakaplı Siyah-Beyazlı ekipte taraftarlar Kevin Keegan’ın ‘transferde söz sahibi olamadığı’ gerekçesiyle ayrılmasının ardından Ashley’ye ve futbol direktörü Dennis Wise’e (eski Chelsea kaptanı) büyük tepki göstermişti. Londralı olduğu için Kuzey İngiltere’de kendini sevdiremeyen Ashley bir açıklama yaparak ailesiyle maça gidemeyecek bir ortam oluştuğunu söyledi.

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Shankly Ruhu’ da ses getirdi



Cumartesi günkü protestolar sadece Tyneside’da değildi. Liverpool’lular da ABD’li sahipler Gillet Jr.-Hicks ikilisine ‘Yankiler evine’ tezahüratları yapmıştı. ‘Shankly Ruhu’ adlı taraftar grubunun sözcüsü tepkilerini yanıt aldıklarını ve Gillet’nin kendileriyle görüştüğünü açıkladı. Gillet, “Taraftarlarımızın ruhu olmadan bu kulübün ilerleyemeyeceğinin bilincindeyiz” demiş.