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Tonya'da sonbahar güzelliği

İnan KALYONCU/TONYA (Trabzon), (DHA) - TRABZON'un Tonya İlçesi'nde sonbaharla birlikte doğada ortaya çıkan görüntüler, görenleri hayran bırakıyor

29 Ekim 2017 14:18

İnan KALYONCU/TONYA (Trabzon), (DHA) - TRABZON\'un Tonya İlçesi\'nde sonbaharla birlikte doğada ortaya çıkan görüntüler, görenleri hayran bırakıyor.
Yeşil doğası ve coğrafi güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin son yıllarda sıkça ziyaret ettiği Doğu Karadeniz Bölgesi\'nin yüksek kesimlerinde, sonbahar mevsimiyle renk değiştiren bitki örtüsü, ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Özellikle Tonya\'da, sonbaharla birlikte ağaçların yapraklarının sararmasıyla kartpostallık görüntüler oluştu. İlçede sonbaharın renklerini alan ağaç yapraklarının görünümü ve yaşanan doğa güzellikleri ise fotoğraf meraklılarının ilgisini çekti. Bölgede meydana gelen renk cümbüşü dolayısıyla birçok ziyaretçi de çektiği fotoğrafları, sosyal medyadaki hesaplarından paylaştı. İlçede sonbaharın oluşturduğu görüntü, günübirlik gezi yapan manzara tutkunlarına da doğayla iç içe yaşama fırsatı tanıdı. 

FOTOĞRAFLI

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