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Dünya
Deutsche Welle

Tony Blair'den Brexit uyarısı: 2018 son fırsat

İngiltere'nin eski başbakanı Blair, 'Brexit'ten dönülmesi için 2018'in son fırsat olduğunu söyledi. Blair aksi takdirde gelecek nesillerin Brexit'i affetmeyeceği uyarısında bulundu.

04 Ocak 2018 16:48

İngiltere'nin eski başbakanı Tony Blair, İngiliz seçmenleri Avrupa Birliği'nden ayrılma süreci (Brexit) konusunda uyardı. Ayrılık kararının geri alınması için sürenin kısaldığına dikkat çeken Blair, aksi takdirde bu karardan nesiller boyunca pişmanlık duyulacağını savundu.

Bir buçuk yıl önce Britanya'daki halkoylamasından "Brexit" kararının çıkması halkta bölünmeye yol açmıştı. Başbakan Theresa May Birleşik Krallık'ın 29 Mart 2019'da AB'den ayrılmış olacağını açıklamıştı.

AB'den ayrılmanın İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki en önemli jeopolitik adım olacağını bütün İngilizler kabul ediyor. Ancak GSYH'si 2,5 trilyon doları bulan İngiliz ekonomisi ile dünyanın en büyük ekonomik topluluğu olan AB arasındaki ilişkilerin geleceği konusunda görüşler ayrılıyor.

1997–2007 yılları arasında başbakanlık yapan İşçi Partili Tony Blair AB'den ayrılmasının Britanya'yı fakir ve zayıf düşüreceğini ve Başbakan May'in Kuzey İrlanda'nın ayrılış sonrası statüsüyle ilgili sorunlara çözüm bulamadığını söyledi. Blair internet sayfasından paylaştığı makalesinde "Modern dünyanın anlamakta güçlük çekeceği bir hata işlemek üzereyiz. Gelecek nesiller bizi asla affetmeyecektir" dedi. Tony Blair AB ile kurulmak istenen yeni ilişkinin mevcut ilişkilerden daha iyi olup olmadığına karar vermek için 2018'in son fırsat olduğunu sözlerine ekledi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, Reuters/AG, BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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