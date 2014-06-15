Tony Blair: IŞİD’in Irak’ı işgal etmesinin sebebi biz değiliz

ABD’nin 2003 yılındaki başkanı George Bush ile hareket ederek Irak’a asker gönderen İngiltere’nin eski başbakanı Tony Blair, Irak'ta şu anda yaşanan şiddetin "öngörülebilir" olduğunu ve Suriye'de yaşananların "kötü bir yan etkisi" olduğunu söyledi. Blair, "Kendimizi 'buna biz sebep olduk' fikrinden kurtarmamız gerek. Biz sebep olmadık" dedi. 2003'de Irak'ın işgaline ABD ile beraber karar veren eski başbakan, "Aşırılık yanlıları savaştığında sert bir şekilde karşılarında olunmalı, güç kullanarak" ifadelerini kullandı.

BBC'den Andrew Marr'a konuşan Blair'e göre, Saddam Hüseyin 2003 yılında devrilmeseydi de ülkede büyük bir sorun olmaya devam edecekti. Blair "2003 yılında Saddam'ı koltuğunda bırakmış olsaydınız bile, sonra 2011 yılı geldiğinde ve siz Tunus ve Libya ve Yemen ve Bahreyn ve Mısır ve Suriye'de Arap devrimleri olurken - Irak'ta hala büyük bir sorununuz olacaktı" şeklinde konuştu.

Blair, "Doğrusunu söylemek gerekirse, şu anda Esad ile olup bitenlere bakarsanız, bir diktatörü yerinde bırakırsanız neler olacağını görebilirsiniz. Sorunlar ortadan kaybolmuyor" diyerek, “2003 yılında olup bitenlerle ilgili tartışmaları yeniden yapabiliriz ve her iki tarafında oldukça meşru argümanları var. Lakin artık 2014'teyiz, bunun bölgesel bir sorun olduğunu anlamalıyız, ama bu sorun bizi de etkileyecek" dedi.

Dün kendi web sitesinde Orta Doğu'da olup bitenlerle ilgili "Irak, Suriye ve Ortadoğu" isimli bir yazı yayınlayan Blair, İngiltere eyleme geçmeyi her ertelediğinde, daha sonra "geçmek zorunda bırakıldığımız eylem çok daha büyük olacak" diye yazdı.

Blair Irak'ta şu anda yaşanan şiddetin "öngörülebilir" olduğunu ve Suriye'de yaşananların "kötü bir yan etkisi" olduğunu söyledi. Blair, "Kendimizi 'buna biz sebep olduk' fikrinden kurtarmamız gerek" diye yazdı, "Biz sebep olmadık." 2003'de Irak'ın işgaline ABD ile beraber karar veren eski başbakan, "Aşırılık yanlıları savaştığında sert bir şekilde karşılarında olunmalı, güç kullanarak" dedi.

'Tuhaf fikirler'

Güvenlik analisti Profesör Eric Groves ise Blair'in takındığı tutumu "tuhaf" olarak nitelendirdi.

BBC'ye konuşan Groves, eğer İngiltere Suriye'ye müdahalede bulunsaydı, bunu Esad rejimine karşı yapacaktı, ki bu da İŞID'in savaştığı rejim dedi.

Groves, "Yani, Suriye'ye müdahale etmek IŞİD'in çıkarına olabilecekti. Yani tüm bunların bizim müdahale etmememiz nedeni ile olduğunu söylemek, eğer Blair gerçekten Suriye'ye gitmenin ve basitçe herkesle savaşmanın daha iyi bir sonuç vereceğini düşünüyorsa, bence fikirleri biraz tuhaf açıkçası. Mantık göremiyorum içlerinde" ifadelerini kullandı.