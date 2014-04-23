Tony Blair: Batı radikal İslam tehdidine odaklanmalı

Eski İngiltere Başbakanı ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Tony Blair, "Radikal İslam tehdidi toplumların, hatta milletlerin istikrarını bozuyor. Küreselleşme çağında, hep birlikte barışçıl bir şekilde yaşama imkânını zayıflatıyor...Bu tehdidi kabullenmekte isteksiz, etkin bir şekilde mücadele etmek konusunda da güçsüz görünüyoruz."dedi. Blair, Batı ülkelerine 'Ukrayna konusunda Rusya ile farklılıkları bir yana bırakıp radikal İslam tehdidine odaklanmaları' uyarısında bulundu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, BM, ABD, AB ve Rusya'nın ortak Orta Doğu temsilcisi olan Blair bugün Londra'da yaptığı konuşmada, güçlü devletlerin 'taraflarını seçmeleri' ve 'açık görüşlü' gruplara destek vermeleri gerektiğini söyledi.

Batı'nın Suriye'ye müdahale etmeyerek 'ağır bir bedel ödeyebileceği' uyarısını da yapan Blair, bu ülkede 'iyimser bir çözüm yaratılması' fırsatının kaçırıldığını belirtti. "Batılı liderler, diğer farklılıklara rağmen özellikle Rusya ve Çin'le işbirliğine gitmeli" diyen Blair, 'İslam'ın asıl vermek istediği mesajı saptırıp çarpıtan' radikal bakışın yarattığı tehdidin tüm dünyaya yayıldığını söyledi. Blair sözlerini şöyle sürdürdü:

"Radikal İslam tehdidi toplumların, hatta milletlerin istikrarını bozuyor. Küreselleşme çağında, hep birlikte barışçıl bir şekilde yaşama imkânını zayıflatıyor...Bu tehdidi kabullenmekte isteksiz, etkin bir şekilde mücadele etmek konusunda da güçsüz görünüyoruz."

‘Para harcamak saçma’

Tony Blair, Batı'nın güvenlik ve savunma konusunda yakın ilişkileri bulunan ülkelerdeki okullar ve eğitim kurumlarında 'destek gördüğünü' söylediği bir ideolojiye karşı güvenlik önlemleri için milyarlarca dolar harcanmasının 'saçma' olduğunu liderlerin de fark etmesi gerektiğini kaydetti.

"Bu ülkelerden bazıları bu ideolojinin pençesinden kaçmak istiyor elbet. Ama içinde bulundukları siyasi kısıtlamalar nedeniyle bu çok zor" diyen Blair, sözlerini şöyle sürdürdü:

"21. yüzyılda, barışçıl bir şekilde mi var olacağız? Yoksa farklı kültürlerden gelenler çatışacak mı? Bu sorunun yanıtını, açık görüşlü ve kapalı görüşlü diyebileceğimiz gruplar arasındaki mücadele verecek."

Tony Blair konuşması öncesi BBC'ye yaptığı açıklamada da, Batı'nın 'bu büyük mücadelenin, doğru bir yolla çözüme kavuşmasında sorumluluğu ve çıkarı olduğunu' söyledi.

Blair, "Çoğu kişi, bu meseleyi bir kenara bırakıp unutabileceğimizi düşünebilir ama bu büyük bir hata olurdu. Her şeyden önce kendimizi adamalıyız. Sorunla yakından ilgilenmeliyiz" dedi.

‘Uçuşa yasak bölgede ısrar ederdim’

Blair, Suriye konusunda ise İngiltere'nin askeri müdahalede bulunma konusunda isteksizliğini anladığını söyledi. Ancak Blair, "İki yıl önce Başbakanlık koltupunda otursaydım uçuşa yasak bölge ilan edilmesinde ısrarcı olurdum" dedi.

Müdahalenin çok zorlu sonuçları olabileceğini tahmin ettiğini belirten Blair,"Ama Suriye'ye bakarsanız, müdahale etmemenin de sonuçları olduğunu görürsünüz. Müdahale etmemek, bizim de çok ağır bir bedel ödeyeceğimiz bir durum" diye konuştu.