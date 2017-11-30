TONLARCA DEMİRİN ALTINDA KALAN TALHA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

* Talha\'nın acılı babası,

\"Çok büyük ihmal var. Saat 18.30 şantiye çalışmaz. Demir iniyorsa birileri organize etmeli. Biz de bu işi yapıyoruz, şantiyelere girip çıkıyoruz\"

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA

Pendik\'te okul çıkışı, yapım çalışması olan yolda üzerine düşen tonlarca demirin altında kalarak hayatını kaybeden 7 yaşındaki Talha Aksoy gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Pendik\'te okul çıkışı annesi ve ablası ile birlikte yapım çalışması olan yolda yürüyen 7 yaşındaki Talha üzerine TIR\'daki inşaat demirleri devrildi. Çocuk demirlerin altında kalarak feci şekilde can verdi. Talha Aksoy için bugün öğle vakti Kavakpınar Yeşil Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye törenine Talha\'nın ailesi çok sayıda yakını katıldı.

\"ÇOK BÜYÜK İHMAL VAR\"

Acılı baba Yusuf Aksoy camide bahçesinde kabul etti. Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin de acılı babaya baş sağlığı dileğinde bulundu. Bu sırada konuşan Yusuf Aksoy \"Konuşacak halim yok. Çok büyük ihmal var. Saat 18.30 şantiye çalışmaz. Demir iniyorsa birileri organize etmeli. Biz de bu işi yapıyoruz, şantiyelere girip çıkıyoruz \"diye konuştu.

Kılınan cenaze namazının ardından da Talha, Osmangazi Mezarlığı\'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Cenazenin gelmesi

-Baba Yusuf Aksoy\'un görüntüsü

-Taziyeleri kabul etmesi

-Baba ile röp.

-Cenazeye gelenlerden görüntü

-Ağlayanlardan görüntü

-Dua ve helallik alınması

-Cenaze namazının kılınması

-Genel ve detay görüntüler





