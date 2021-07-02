Toni Kroos, milli takımı bıraktı

Real Madrid'in tecrübeli orta saha oyuncusu Toni Kroos, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Almanya Milli Takımı'na veda ettiğini duyurdu.

31 yaşındaki Kroos, EURO 2020'de de Almanya formasıyla mücadele etti. Almanya, son 16 turunda İngiltere'ye elenmişti.

Kroos açıklamasında, "Milli takımı bırakmayı 2018'de düşünmüştüm ama oğlum Leon ve Joachim Löw beni kararımdan geri döndürmüştü. O zamanlar 28 yaşındaydım, şimdi 31 yaşındayım. Aldığım kararın doğru olduğunu hissediyorum" ifadelerini kullandı.

2010'dan günümüze Almanya formasıyla 106 maça çıkıp 17 de gol atan Kroos, 2014'te Dünya Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.