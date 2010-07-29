-TONGA AFGANİSTAN'A ASKER YOLLUYOR NUKU'ALOFA (A.A) - 29.07.2010 - Pasifik'teki ada ülkesi Tonga, Afganistan'a gelecek iki yılda 275 asker yollayacak. Tonga'nın, İngiltere'nin talebi üzerine Afganistan'a göndereceği askerlerin 55'i, kasım ayında konuşlanacak. Tonga Başbakanı Feleti Sevele, askerleri 6 aylık rotasyonlarla göndereceklerini, ilk birliğin Helmand'daki İngiliz garnizonu Bastion kampının korunmasına yardımcı olacağını söyledi. Sevele, İngiltere'nin askerlere komuta edeceğini ve masrafları karşılayacağını belirtti. Başbakan, askerlerin görevlendirilmesinin, nüfusu 104 bin olan ülkenin işsizlik sorununun çözülmesine ve İngiltere ile yakın ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olacağını da ifade etti.