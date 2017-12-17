Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'nin Kaynaşlı ilçesinde, lastikleri tutuşan tomruk yüklü TIR\'ın kasası alev alev yandı.

Olay öğle saatlerinde, TEM\'in Kaynaşlı Mevkii\'nde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Çağlar Yalkırık yönetimindeki 45 RA 0362 plakalı tomruk yüklü TIR\'ın dorsesinin lastikleri tutuştu. Dumanları fark eden TIR sürücüsü aracı yol kenarında durdurdu. Sürücü, aracın çekicisini dorseden ayırdı. Aracın lastiklerinin yandığını gören sürücüler araçlarını durdurarak yardıma koştu. Yangın söndürme tüpleri ile yapılan müdahale yetersiz kaldı. Lastikleri saran alevler dorseye sıçradı. Dorse alev alev yanarken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevler kontrol altına alınarak söndürülürken, dorsede hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



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