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TOMBALA OPERASYONU"NDA POLİSLER DE GÖZALTINA ALINDI

Haber: Çağatay KENARLI - İstanbul DHA İstanbul'da düzenlenen kumar operasyonunda aralarında polislerin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı

25 Aralık 2017 15:34

Haber: Çağatay KENARLI - İstanbul DHA
İstanbul\'da düzenlenen kumar operasyonunda aralarında polislerin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar\'da  L.Ö.\'nün liderliğini yaptığı şebekenin birçok işyerinde baskı ve zor kullanarak \"tombala\" tabir edilen kumar oyununu oynattığını belirledi.
Bu sabah yapılan operasyonda şebekeyle birlikte hareket ettikleri tespit edilen aralarında polis memurlarının da bulunduğu 17 kişiden 12\'si gözaltına alındı. Şebekeye yönelik operasyonun devam ettiği belirtildi.

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