TOMA'yla çarptığı kişinin ölümüne neden olan polise istenen ceza belli oldu

Diyarbakır'da, 85 yaşındaki Mehmet Tektekin'e TOMA ile çarparak ölümüne neden olan polis hakkında "taksirle ölüme sebebiyet vermekten" dava açıldı. İddianamede, şüpheli polisin fark etmeyerek yaşlı adama çarptığı belirtilirken polisin, iki yıldan altı yıla kadar hapsi istendi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi, Emek Caddesi'nde seyir halinde bulunan Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA aracı, 6 Haziran 2018 tarihinde Mehmet Tektekin'e çarpmıştı. Tektekin, olaydan iki gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiş, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Polis hakkında 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan iddianame

Artı Gerçek'ten Rıfat Doğan'ın haberine göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili, Diyarbakır Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı TOMA sürücüsü şüpheli polis memuru U.K. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 85/1. maddesinde belirtilen 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçlamasıyla iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Şüpheli polis memurunun yargılandığı dava Diyarbakır Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek, öte yandan iddianamede polisin ehliyetine el konulması da talep edildi.