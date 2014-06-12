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Dünya

'TOMA'yı benim üstümde deneyin'

Londra Belediyesi Başkanı Boris Johnson, belediyenin aldığı TOMA'yı savunmak için, kendi üstünde denenmesini teklif etti

12 Haziran 2014 19:19

Türkiye'deki toplumsal olaylarda sıkça kullanılan TOMA'lar, bugüne kadar kullanılmalarının yasak olduğu İngiltere'ye de girdi. İngiltere ilk TOMA aracını alırken, Londra Belediye Başkanı Boris Johnson TOMA'ların zararsız olduğunu kanıtlamak için kendi üstüne su sıkılmasını teklif etti.

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, TOMA alınması kararı Londra Belediyesi tarafından alındı. Johnson, sayıları giderek artan toplumsal olaylara karşı Metropolitan Polisi tarafından talep edilmesi üzerine Almanya ’dan üç adet ikinci el TOMA satın alındığını açıkladı. Johnson üç adet ikinci el TOMA’ya 218 bin sterlin (yaklaşık 765 bin TL) ödendiğini bildirdi.

LBC Radyosu’na konuşan Belediye Başkanı Johnson, TOMA’ların ikinci el olması nedeniyle epeyce tasarruf yapıldığını belirtti. Johnson, spikerin araçların muhtemel zararlarına ilişkin sorusuna ise “Benim üstümde deneyebilirsiniz” cevabını verdi.

Guardian ise buna karşılık TOMA’nın kullanıldığı gösteren ve çoğunluğu Türkiye ’de çekilmiş görüntüler yayınladı.

 

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