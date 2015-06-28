TOMA'ya vekil müdahalesi

23. İstanbul LGBTİ Onur Haftası kapsamında bu yıl 13. kez İstiklal Caddesi'nde düzenlenen LGBTİ Onur Yürüşü'ne izin verilmedi. Polis, toplanan gruplara tazyikli su ve boyalı top mermisiyle müdahale etti. TOMA'nın önünde duran bir gösterici de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bu arada yürüyüş için İstiklal Caddesi'ne gelen CHP'li ve HDP'li bir grup milletvekili polisin yürüyüş yapmak isteyenlere saldırısına engel olmak için, polis barikatının önünde bir insan zinciri oluşturdu. Ancak polis bir süre sonra aralarında HDP Milletvekilleri Filiz Kerestecioğlu, Beyza Üstün ve Sezai Temelli ile CHP milletvekili Mahmut Tanal'ın da bulunduğu bu grubu da dağıttı. CHP'li Mahmut Tanal, TOMA'nın üzerine çıkarak da polise engel olmaya çalıştı. Arbede sırasında Filiz Kerestecioğlu'nun hafif şekilde yaralandığı belirtiliyor.