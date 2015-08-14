TOMA'ya roketli saldırı: 2 polis yaralı

Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'nde iddiaya göre PKK'nın gençlik örgütü YDG-H'lilerin ilçe merkezinde TOMA aracına yaklaşık 20 metre mesafeden roketatarlı düzenledikleri saldırıda 2 polis memuru yaralandı.

Milliyet'te yer alan habere göre, saldırganlar kaçarken yaralı polisler olay yerine gelen ambulansla götürüldüğü Silvan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İlçede kaçan saldırganları yakalamak için polisin düzenlediği operasyonlar sürerken, zaman zaman mahallelerden silah sesleri duyuldu. Bu arada saldırganların Askeri Kışla'nın nöbetçi kulübesine el yapamı patlayıcı ile yaptığı saldırıda ise yaralanan olmadı.