-TOMAS'IN HEDEFİ LİG ŞAMPİYONLUĞU MADRİD (A.A) - 03.07.2011 - Galatasaray'ın yeni transferi Çek defans oyuncusu Tomas Ujfalusi, "Galatasaray'ı seçtim çünkü bir lig şampiyonluğu kazanmak istiyorum" dedi. İspanyol spor gazetesi Marca'da bugün yayımlanan röportajında Ujfalusi, "Atletico Madrid'de benim dönemim bitmemişti ama Türkiye'nin en güçlü takımı benimle ilgilendi. Orada lig şampiyonluğunu kazanma olasılığım var. İspanya'da bu pek olası değil çünkü sadece Barcelona ve Real Madrid buna göz dikiyorlar. Bu yüzden bir lig şampiyonluğu kazanmak için Galatasaray'a gitmeye karar verdim" ifadelerini kullandı. 32 yaşındaki Ujfalusi, Atletico Madrid'de mutlu olduğunu, ancak Galatasaray'ın getirdiği "ilginç teklif" üzerine her şeyin çok hızlı geliştiğini ve iki kulübün aralarında anlaşmalarından sonra kendisinin de onay verdiğini söyledi. "Atletico Madrid'de kendimi hep mutlu ve istenilen biri olarak hissettim, asla unutmayacağım" diyen Çek futbolcu, iki Avrupa kupası (Avrupa Lig Kupası ve Avrupa Süper Kupası) kazandığı Atletico Madrid'de kariyerinin en büyük başarılarına imza attığını kaydetti.