Tomas Sivok'un yeni kulübü belli oldu

Süper Lig'de Beşiktaş'ta 5, Bursaspor’da 2 sezon forma giyen tecrübeli stoper Tomas Sivok, İsrail’in Maccabi Petah Tikva takımına imza attı.

Haziran ayında Bursaspor ile sözleşmesi sona eren Çekya Milli Takımı kaptanı Tomas Sivok, geçen sezon İsrail 1. Ligi’ni 3. sırada tamamlayan Maccabi Petah Tikva’ya 2 yılllık imza attı. Transfer haberini Sivok’un menajerliğini yürüten Jiri Müller, Twitter üzerinden duyurdu.

Transfer hakkında açıklamalarda bulunan Sivok, ”Maccabi Petah Tikva geçtiğimiz sezonu çok iyi bir yerde bitirdi. Bu da onların ne kadar iyi bir takım olduklarını gösteriyor. Türkiye’de geçen 9 yılın ardından bir değişikliğe ihtiyacım vardı. İsrail’e iki kez gelme fırsatı buldum. Tel Aviv’in yaşam kalitesi ve insanlardan aldığım olumlu görüşler bu kararı vermemde etkili oldu” dedi.

Süper Lig'de Beşiktaş ve Bursaspor olmak üzere 2 takımda 199 maça çıkan Çek stoper, 17 gol ve 5 asist kaydetti.