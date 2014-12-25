Tomas Sivok Beşiktaş'dan ayrılıyor

Beşiktaş’ın kaptanlarından Tomas Sivok devre arasında çok büyük olasılıkla takımdan ayrılacak.

Vatan Gazetesi'nde yer alan habere göre, sakatlığı sebebiyle uzun süredir formasından uzak olan Çek stoper, devre arasında alacaklarına karşılık bonservisiyle gönderilecek.

31 yaşındaki oyuncuyu İsviçre ve Yunanistan’dan teklifler olduğu biliniyor.

Tomas Sivok kimdir?





Doğum tarihi: 1983



Doğduğu yer: Çek Cumhuriyeti



Mevkii: Defans



Oynadığı kulüpler: Budejovice, Sparta Prag, Udinese, Beşiktaş

Yılda 1.4 milyon euro alıyor

2008 yılından bu yana Beşiktaş forması giyen ve son sözleşmesini 2012'de imzalayan Tomas Sivok, yılda 1.4 milyon Euro garanti para alıyor.

31 yaşındaki savunmacı, Çek Cumhuriyeti Milli Takımı'nın da asları arasında yer alıyor.

Tomas Sivok'un Beşiktaş karnesi

Sezon Maç Gol

2014-15 12 -

2013-14 15 2

2012-13 29 5

2011-12 40 6

2010-11 21 2

2009-10 39 2

2008-09 38 2