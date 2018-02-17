Tomarzalı öğrencilerden Mehmetçiğe moral mektupları

TOMARZA (Kayseri), (DHA)- KAYSERİ\'nin Tomarza ilçesinde imam hatip ortaokulu öğrencileri Suriye\'de terör örgütü PKK/YPG\'ye yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Mehmetçik için moral mektupları yazdı.

Tomarza ilçesindeki Şehit İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı\'nı yürüten güvenlik güçlerine mektup yazdı. Öğrenciler, Kaymakam Burak Dertlioğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, Okul Müdürü Halil Kutlu, Tomarza Fen Lisesi Müdürü Recep Taştan ve öğretmenlerle birlikte ellerinde bayraklarla İlçe Jandarma Komutanlığı\'na yürüyerek yazdıkları 127 mektubu, bölgeye ulaştırılması için askerlere teslim etti. Öğrencilerden bazılarının mektupları resimlerle süslediği görüldü.

Kaymakam Dertlioğlu, mektupları yazan öğrencileri tebrik etti, düşüncelerinden dolayı kendilerine teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI