TOMA'nın altında kalarak ölen adamın kardeşi: Polis, "Gösteri sırasında araç çarptı" diye tutanak tutacaktı!

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı’nda önceki gün karşıdan karşıya geçmek isterken TOMA’nın çarpması sonucu yaşamını yitiren 57 yaşındaki Nail Mavuş, İstanbul’da toprağa verildi. Polisin “Gösteri sırasında aracın çarptığı” yönünde tutanak tutmak istediğini anlatan Mavuş’un kardeşi Necati Mavuş, “Savcı polisi uyarmasa belki de bu şekilde tutanak tutularak polis kurtarılacaktı. Abime çarpan polisten şikâyetçiyiz” dedi.

Cumhuriyet'ten Ali Açar'ın haberine göre; Nail Mavuş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Tarlabaşı’nda evine gitmek isterken TOMA’nın kavşaktan dönerken ezmesi sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi. Mavuş’un cenazesi aynı gün Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından Yeşilyayla Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cumhuriyet’e konuşan Mavuş’un kardeşi Necati Mavuş abisinin ölüm haberini 1 Mayıs sabahı saat 09.30 sıralarında aldığını belirterek, “Abimin Arif ismindeki arkadaşı arayarak hemen hastaneye gelmemi söyledi. Çay içtikten sonra evini gitmek isterken TOMA çarparak altına almış. Zaten evi de hemen olay yerinden 100 metre uzaktaydı. Pisi pisine bir ölüm oldu” dedi.

Ağabeyinin 1 Mayıs ile hiçbir ilgisi olmamasına karşı tutanağı tutan polisin, “Gösteri sırasında TOMA aracının çarptığı Nail Mavuş’a vurduğuna dair” diye başlık attığını söyleyen Necati Mavuş, “Gösteri alanı ile abimin vurulduğu yer arasında çok fazla mesafe var. Ayrıca orada sadece benim abim varmış ve başka kimse yokmuş. Bu olay tamamen polisin hatası. Yolu boş görüp birden dönüş yapınca abimi son anda görmüş ve aracı zapt edemediği için altına almış.

Ben başlığa itiraz edince savcı, polise ‘Niye o başlığı yazdın’ diye sordu. Polis de ‘Başlık öyle olsun diye yazdım’ deyince Savcı azarlayarak başlığı sildirdi. Belki de o tutanakla polisi kurtaracaklardı” diye konuştu. Olayın ardından emniyet amiri ve ilçe emniyet müdürünün yanlarına geldiğini ve taziyede bulunduğunu anlatan Necati Mavuş, mahkeme sürecinin devam edeceğini bütün hukuki haklarını da sonuna kadar arayacaklarını söyledi.