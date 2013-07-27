TOMA'lara karşı bornozlarıyla direndiler

İzmir, Konak'ta kendilerini 'Konak Meydan Forumu' olarak tanıtan bir grup, emniyet teşkilatının Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı(TOMA) üretimi yapan bir fabrikanın önünde bornoz giyerek protesto yaptı.

Radikal.com.tr'de yayımlanan habere göre, Bugün saat 13.30 sıralarında, Çiğli Metro İstasyonu önünde toplanan grup üyesi yaklaşık 40 kişi, emniyet teşkilatına TOMA üretimini gerçekleştiren, Ak Parti İzmir eski Milletvekili İsmail Katmerci'nin sahibi olduğu Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaya yürüdü. Grup üyeleri, 'Benim TOMA'm bana sıkıyor', 'TOMA değil ambulans üret' sloganları atarken, polis de fabrika önünde TOMA ve Çevik Kuvvet ekipleriyle geniş güvenlik önlemi aldı.



Grup adına yapılan açıklamada, TOMA'ların vatandaşın vergisiyle satın alındığı ancak yine vatandaşa karşı kullanıldığı, fabrika çalışanlarının, bu saldırıların ileride kendilerine dönebileceği düşüncesini taşıyarak bir an önce üretimi durdurması gerektiği dile getirildi. Bazı grup üyeleri, bornoz giyerek tepkilerini gözler önüne serdi.



Bu yılın başında yapılan 30 TOMA üretim ihalesini Katmerciler A.Ş. 9 milyon 960 bin lira bedelle kazanmıştı.