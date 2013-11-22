TOMA ve panzerle çocuk günü kutlaması!

Denizli Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polisler, 'Dünya Çocuk Hakları Günü'nde, çocukları TOMA ve panzerlere bindirdi, su sıkarak gösteri yaptı.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Birleşmiş Milletler tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilen Çocuk Hakları Sözleşmesi sonrasında kutlanmaya başlanan ' Dünya Çocuk Hakları Günü' nedeniyle Denizli Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri çocuk yuvasına gitti. Çocuklar, TOMA ve panzerlere bindiler , polisler de havaya su sıkarak gösteri yaptı. Çocuklar ayrıca Yunus timlerinin motosikletlerine de binerek tur attı.