Tom Jones, Britanya müzik listelerinin tepesinde yer alan en yaşlı erkek sanatçı oldu

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80 yaşındaki Tom Jones, yeni albümü Surrounded By Time ile Britanya'da müzik listelerinin tepesinde yer alan en yaşlı erkek sanatçı oldu.

Jones, rekor kıran başarısına ilk albümü Along Came Jones listelerin tepesinde yer aldıktan 56 yıl sonra ulaştı.

Britanya müzik listelerinin zirvesinde şu ana kadar bulunan en yaşlı isim Vera Lynn'di. Lynn 2009 yılında 92 yaşındayken 'En İyi Hit'ler" albümüyle listenin tepesinde yer almıştı. Jones, yeni bir albümle bu başarıyı elde eden en yaşlı isim oldu.

Jones, albümünün başarısının kendisini çok mutlu ettiğini belirtirken birlikte çalıştığı herkese teşekkür etti.