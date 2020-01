ABD’li oyuncu Tom Hanks, 20 Ocak’ta göreve gelen Donald Trump yönetiminde zor günler yaşayan Beyaz Saray muhabirlerine ekspreso makinesi gönderdi.

Makinenin yanı sıra daktiloyla yazdığı bir notu da White House Press Corps’a ileten Hanks, “Doğruluk, Adalet ve Amerikan hayat tarzı için sürdürdüğünüz mücadeleye devam edin. Özellikle de doğruluk kısmında” ifadesini kullandı.

BREAKING: White House press corps receives brand-new espresso machine from @tomhanks. Come for the coffee... stay for his note.