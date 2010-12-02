-TOLUNAY KAFKAS'A 1 MAÇ CEZA İSTANBUL (A.A) - 02.12.2010 - Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Gaziantepspor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas'a 1 maç ceza verdi. Kurulun bugünkü toplantısının ardından yapılan açıklamada, Kafkas'ın, takımının Trabzonspor ile yaptığı maçta, sportmenliğe aykırı eylemi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği bildirildi. Aynı maçta Gaziantepspor Kulübü görevlisi Feridun Tığrak'a da rakip takım taraftarına yönelik saldırısı nedeniyle 90 gün hak mahrumiyeti cezası verildiği belirtildi.