T24 LogoT24 Logo
Spor

TOLUNAY KAFKAS'A 1 MAÇ CEZA İSTANBUL (A.A)

02 Aralık 2010 22:43

-TOLUNAY KAFKAS'A 1 MAÇ CEZA  İSTANBUL (A.A) - 02.12.2010 - Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Gaziantepspor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas'a 1 maç ceza verdi.  Kurulun bugünkü toplantısının ardından yapılan açıklamada, Kafkas'ın, takımının Trabzonspor ile yaptığı maçta, sportmenliğe aykırı eylemi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği bildirildi.  Aynı maçta Gaziantepspor Kulübü görevlisi Feridun Tığrak'a da rakip takım taraftarına yönelik saldırısı nedeniyle 90 gün hak mahrumiyeti cezası verildiği belirtildi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24