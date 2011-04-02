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Spor

TOLUNAY KAFKAS: YARA ALDIK KARABÜK (A.A)

02 Nisan 2011 19:43

-TOLUNAY KAFKAS: YARA ALDIK KARABÜK (A.A) - 02.04.2011 - Gaziantepspor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, 3-2 yenildikleri Kardemir Karabükspor maçını değerlendirirken, "Bu maçta yara aldık" dedi.  Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, Gaziantepspor maçının ardından yaptığı açıklamada, maçın zor olacağını hem kendisinin hem de Gaziantepspor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas'ın söylediğini belirtti. Lige renk getirerek belirli çizgide ilerleyen takım olduklarını anlatan İldiz, şöyle konuştu: ''Maça her iki takım da iyi başladı. Pozisyon hatasından bir gol yedik. Golden sonra toparlanarak etkili oynamaya başladık. Kazanmak içinde her iki takım elinden geleni yaptı. Ama biz daha fazla istedik. 3 puan iyi oldu. İzleyenlere güzel futbol izlettirdik. Geriye düştüğümüz maçta beraberliği yakaladık, maç bitti derken son saniyede attığımız golle galibiyeti kazandık. Önümüzde 7 maç var, ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz.'' -GAZİANTEPSPOR CEPHESİ- Gaziantepspor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ise ''Bu maçta yara aldık'' dedi. Karşılaşmanın, iki takımın da kazanabileceği şekilde geçtiğini ifade eden Kafkas, ''Bu maça söyleyecek fazla bir şey yok. Rakibimiz zorlu rakip, kazanabilirdik de ama olmadı. Kupa maçı öncesinde oynanan maçlarda oyuncuların konsantrasyonunu sağlamak zor oluyor. Müsabaka sonunda Gaziantepspor'un 3 yıl ekmeğini yemiş Deumi'nin yaptıkları hoş olmadı, yakıştırmadım'' diye konuştu.

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