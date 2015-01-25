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Spor

Tolunay Kafkas canlı yayında istifa etti

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas 'Bu işin içinde saygınlığı ve itibarı olan çok az insan gördüm' dedi

25 Ocak 2015 20:46

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, SAİ Kayseri Erciyesspor'a 2-1 yenildikleri maç sonrası istifa ettiğini açıkladı.

Lig TV'nin canlı yayınına katılan Tolunay Kafkas, neler söyleyeceksiniz sorusuna, "Konuşacak birşey yok. Bugün itibariyle görevimden istifa ediyorum" dedi.

NTV Spor'da yer alan habere göre, "Bir parantez açmak istiyorum" diyen Kafkas, "Bu işin içinde saygınlığı ve itibarı olan çok az insan gördüm. Yönetim kuruluna bana destek oldukları için teşekkür ediyorum. Karabük halkına her türlü destekleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kafkas yönetimindeki Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 17 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 10 yenilgi aldi. Karadeniz ekibi topladiği 15 puanla düşme hattinin bir basamak üstünde yer aliyor.

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