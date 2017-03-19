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Spor

Tolunay Kafkas, Akhisar Belediyespor’dan istifa etti

Akhisar Belediyespor'da teknik direktör Tolunay Kafkas, görevinden istifa etti

19 Mart 2017 01:28

Süper Lig’de bugün Adanaspor’a 2-1 yenilen Akhisar Belediyespor, teknik direktör Tolunay Kafkas’la yollarını ayırdı.

Basın toplantısında istifa sinyali veren Kafkas’ın yöneticilerle görüşerek istifa kararını ilettiği ifade edildi.

Kafkas maç sonunda, “Akhisarlı yöneticileri çok sevdiğim insanlar. Ama artık bir değişikliğin takıma daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz. Takımı maalesef istediğimiz seviyeye getiremedik. Oyuncuların hepsine teşekkür ediyorum. Oyuncuların performansını yükseltemiyorsan şikayet etmenin bir anlamı yok. Çok emek sarf ettik, oyuncuların bir kabahati yok. İyi takım yaparsanız iyi sonuç alırsınız. Adanaspor haklı bir galibiyet aldı, tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.”

Osmanlıspor’da Mustafa Reşit Akçay’ın görevini bırakmasının ardından Kafkas’ın istifası ile, Süper Lig’de bir günde iki teknik adam görevini bırakmış oldu.

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