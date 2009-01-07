Tolon'un tahliye talebine ret

“Ergenekon” soruşturması kapsamında tutuklu emekli Orgeneral Hurşit Tolon'un tahliye talebi, mahkemece reddedildi.



Tolon'un avukatlarının bir süre önce, müvekkillerinin tahliye edilmesi amacıyla mahkemeye sunduğu dilekçe, İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi heyetince değerlendirildi.



Hurşit Tolon'un sağlık durumuna ilişkin mahkemeye gönderilen Adli Tıp Kurumu raporunu göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, tahliye istemini reddetti.



Tolon'un avukatları, müvekkillerinin tahliye edilmesi talebiyle İstanbul nöbetçi ağır ceza mahkemesine başvurmuş, nöbetçi mahkeme de tahliye istemine ilişkin karar vermeden önce Tolon'u Adli Tıp Kurumu'na sevk etmişti.



Bu çerçevede, bir süre önce Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kontrolü yapılan Tolon'un, aynı kurumca genel sağlık taramasından geçirilmesine başlanmıştı.



