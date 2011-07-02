-TOLON'UN, ŞENEL İLE GÖRÜŞTÜĞÜ İDDİASI İSTANBUL (A.A) - 01.07.2011 - ''Ergenekon'' davası sanıklarından emekli Orgeneral Hurşit Tolon'un avukatı İlkay Sezer, müvekkilinin Ege Ordu Komutanlığı yaptığı dönemde kendisine emekli Tümgeneral Erdal Şenel tarafından herhangi bir ziyarette bulunulmadığını bildirdi. Sezer, yaptığı yazılı açıklamada, 2005 yılında bir internet sitesinde yayımlandıktan sonra kaldırılan bir yazıda, Tolon'un Ege Ordu Komutanlığı yaptığı dönemde emekli Tümgeneral Erdal Şenel'in kendisini ziyarete gelmesiyle yapıldığı ileri sürülen görüşmenin tamamıyla gerçek dışı olduğunu kaydetti. Avukat Sezer, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: ''Öncelikle müvekkilimizin Ege Ordu Komutanlığı yaptığı dönemde kendisine Erdal Şenel tarafından herhangi bir ziyarette bulunulmadığı gibi haberde iddia edilen içerikteki bir görüşme hiçbir yerde, hiçbir zamanda ve hiçbir kişiyle gerçekleştirilmemiştir. Şu hususu önemle belirtmek isteriz ki müvekkilimiz emekli Orgeneral Ahmet Hurşit Tolon, 50 yıla yakın bir süreyle TSK'da görev yaptığı silah arkadaşlarıyla ilgili, hiçbir şekilde söz konusu yazıda belirtilen ithamlarda bulunmamış ve bulunması da asla mümkün değildir. Nitekim bu gerçek; müvekkilimiz Tolon'u yakından tanıyan ve söz konusu yazıda isimleri geçen TSK'da en üst rütbeye yükselerek uzun yıllar önemli görevler ifa etmiş kişiler tarafından da bilinmektedir. Ayrıca bazı basın yayın organlarında Tümgeneral Mutlu Arıkan'a ait olduğu ileri sürülen illegal dinlemeye dayalı ses kaydında müvekkilimiz Tolon'un, Prof. Dr. Mehmet Haberal tarafından kullanılarak Kent Otel'deki toplantılara katılımının sağlandığına yönelik iddialar da tamamen gerçek dışıdır. Kent Otel'de tamamıyla kamuya açık bir şekilde gerçekleştirilen bu toplantılara, müvekkilimiz herhangi bir yönlendirmeyle değil, Anayasa ile her ferde tanınmış kutsal bir hak olan sivil toplum faaliyetlerinde bulunma hakkının icrası kapsamında iradi olarak katılmıştır. Buna ilaveten aynı ses kaydında müvekkilimiz Tolon'un evinde yapılan aramada, emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt ve ailesine ait olduğu ileri sürülen bilgi ve belgelerin bulunduğu iddiası da tamamıyla gerçek dışı iftiradan ibarettir.''