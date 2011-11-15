-Tolon'un savunması ilk kez alındı İSTANBUL (A.A) - 15.11.2011 - İkinci ''Ergenekon'' davasının tutuksuz sanığı emekli Orgeneral Hurşit Tolon, ''kendimi bildiğimden bugüne kadar, yaşamımın hiçbir safhasında yasalara aykırı herhangi bir düşünce, amaç ya da kast sahibi olmadım'' dedi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan salonda görülen duruşmada ilk kez savunması alınan tutuksuz sanık emekli Orgeneral Hurşit Tolon, ''Büyük sıkıntı ve eziyetle geçen, üzüntü ve acı yüklü, hiçbir şekilde hak etmediğim bir dizi hukuka aykırılıklar zincirinden sonra, nihayet söz hakkına sahip olup, kendimi 1232 gün (3 yıl 4 ay 14 gün) sonra huzurunuzda ifade edebilme olanağına kavuşmuş olmaktan duyduğum buruk mutluluğu belirtmek isterim'' diye konuştu. Bir yaşam boyu inandığı, savunduğu ve vazgeçilmez bir değer olarak kabul edip, büyük önem verdiği hukukun üstünlüğünü, bağımsız yargı ve adil yargılanma ilkeleri ile adaletine, bağımsız ve tarafsızlığına yürekten güven duyduğu Türkiye Cumhuriyeti yargıçları ve mahkemesinin karşısında olmanın huzuru ve güveni içerisinde olduğunu belirten Tolon, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Ne var ki, aynı duygu ve düşünceleri beni böyle bir dava nedeniyle, sizlerin ve dolayısı ile yüce milletimizin huzuruna çıkaran yasal adı 'iddianame' olarak anılan, ancak içerikleri itibariyle yanlış, hatalı ve gerçeğe aykırı isnatları içerir özellik taşıyan, şimdiki halde ona yakın ve sonraki sayıları, şimdiden belli olmayan dokümanlardaki hukuki dayanaktan yoksun, ilişkisiz, irtibatsız ve de hayali olduğu kadar ön yargılı itham ve suçlamalara muhatap kılındığım için de, derin üzüntü ve hicap duymaktayım. Ben, buraya esasında savunma yapmaya değil, yasa dışı uygulamalarla maruz kaldığım hukuk suikastını bir başka ifade ile hukuku maksatlı biçimde araç kılarak, baskı, korkutma, yıldırma, sindirme ve tehdit yöntemlerinin tümünü kullanarak uyguladıkları cebir ile kişi hak ve hürriyetlerimin katledilmesini açıklamaya, ön yargılı haksız, mesnetsiz, kanuna aykırı uygulamalarla tahrip edilmek istenen kişilik haklarımı korumaya ve vaki haksız işlemler sonucu uğradığım zararı ortaya koyup, gasp edilen bireysel haklarımı geri almaya geldim.'' Bu dava nedeniyle, soruşturmanın başlangıcından bu yana her türlü yasal düzenleme ve mahkeme kararlarına rağmen, bilinçli ve programlı şekilde yönetildiğinden kuşkusunun olmadığını ifade eden Tolon, acımasız karalama kampanyaları ile onur ve saygınlığının rencide eden, meslek itibarını zedeleyen her türlü yayının kaynağını ortaya çıkarmayan, söz konusu yayınları engellemeyerek, bu yasa dışı uygulamaların sürüp gitmesine göz yuman kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunmak için mahkemeyi göreve davet etti. Yüce Türk mahkemeleri nezdinde adaleti aramaya ve bulmaya geldiğini anlatan Tolon, şunları söyledi: ''Şu hususu önemle ifade etmek isterim ki, kendimi bildiğimden bugüne kadar, yaşamımın hiçbir safhasında yasalara aykırı herhangi bir düşünce, amaç ya da kast sahibi olmadım. Yasa dışı herhangi bir teşebbüs, herhangi bir oluşum ya da eylemin içinde veya yanında, bilerek bilmeyerek, doğrudan ya da dolaylı olarak hiçbir şekilde yer almadım. Bir ömür boyu yasalara harfiyyen itaat edip, meslek yaşantımı yasaların uygulanması sorumluluğunu taşıyarak, yasa dışı uygulamalara ise engel olmak suretiyle görev ve sorumluluklar üstlenmiş bir kişi olarak bugünlere geldim.''