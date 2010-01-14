Tolon’un örtülü ödenekten ifadesi alınmayacak

İkinci Ergenekon davasının tutuksuz sanıklarından Emekli Orgeneral Hurşit Tolon’un avukatı İlkay Sezer, yazılı bir basın açıklaması yaparak örtülü ödenekten 2002-2004 yılları arasında yapıldığı ileri sürülen harcamalara ilişkin ifadesine başvurulacak kişiler arasında Tolon’un bulunmadığını belirtti.



Çıkan haberler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurduklarını belirten Avukat İlkay Sezer, “Müracaatımız üzerine iddialarla ilgili ifadesine başvurulacak kişiler arasında müvekkilimiz emekli orgeneral Ahmet Hurşit Tolon’un yer almadığı bizzat soruşturma savcılığınca tarafımıza bildirilmiştir" dedi.



Hursit Tolonu’un 2002-2004’de Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Ege Ordu Komutanı sıfatıyla İzmir’de ve 1’inci Ordu Komutanı sıfatıyla İstanbul’da görevli olduğunun hatırlatan Avukat İlkay Sezer, şunları söyledi:



"Bu da ayrı bir bütçesi ve ödeneği bulunan Jandarma Genel Komutanlığı’na yönelik bu iddialarla herhangi bir irtibatının bulunmadığının açık göstergesidir. Ömrünü Cumhuriyetin temel nitelikleri ile Atatürk ilke ve devrimlerine sadık kalarak ülkesine ve milletine hizmet etmeye adamış, tüm yaşantısı boyunca hukuka ve kanunlara harfiyen riayet etmiş, TSK’de ordu komutanlığı dahil olmak üzere pek çok önemli görev üstlenmiş şerefli bir subay olan müvekkilimiz emekli orgeneral Hurşit Tolon hakkında doğruluğu araştırılmaksızın, kamuoyunu ve adaleti yanıltmaya yönelik maksatlı olarak yapılan bu gerçek dışı yayınların sağduyulu haklımızca en doğru biçimde takdir edilmesini temenni ederiz"

