Tolon’a yakalama emri istendi, mahkeme reddetti

Ergenekon soruşturmasını yürüten savcılar, Hurşit Tolon'un serbest bırakılmasına itiraz etti. Yakalama emri istendi. Bu isteği görüşen mahkeme 'ret' kararı verdi.





‘Ergenekon’ soruşturmasını yürüten Cumhuriyet savcıları, nöbetçi mahkemece emekli Orgeneral Hurşit Tolon'un serbest bırakılmasına ilişkin itiraz dilekçesini ilgili mahkemeye verdi.



Cumhuriyet savcılarınca İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan itiraz dilekçesinde, Hurşit Tolon hakkındaki tahliye kararı kaldırılarak, yakalama emri çıkartılması istendi.



Ancak mahkeme, Hurşit Tolon'un yaşı ve sağlığını gerekçe göstererek Ergenekon savcılarının tahliye itirazını reddetti.

