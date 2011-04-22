Tolon, şüpheli sıfatıyla ifade verecek!

T24

İftira davası istemişti



Daha önce 7 kişi tutuklandı



Ergenekon soruşturması kapsamına alınan Zirve Yayınevi katliamına ilişkin soruşturmada, ikinci Ergenekon davasının tutuksuz sanığı emekli Orgeneral Hurşit Tolon’un da önümüzdeki günlerde “şüpheli” sıfatıyla ifade vereceği öğrenildi. Tolon’un, sık sık Malatya’ya giderek, misyonerlere karşı brifingler verdiği öne sürülmüştü. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Zirve Yayınevi davasının müdahil avukatı Erdal Doğan, Tolon hakkında, “18 Ocak 2007 tarihinde cinayetin işlendiği saatlerde Malatya İnönü Üniversitesi’nde Hurşit Tolon’un bu (misyonerlik karşıtı) brifingi vermeye devam ettiğini biliyoruz ve Hurşit Tolon, Şener Eruygur, bu gibi kişilerin çok sıklıkla Malatya’ya gelip bu çalışmaları da diğer ilahiyatçı öğretim üyeleri mesela Ruhi Abat ve rektörle birlikte, o dönemin rektörü ile birlikte çalışmalar yürüttüğünü biliyoruz.Yalnızca bunlar değil, o dönemin müftüsü Malatya İl Müftüsü’nün de bu çalışmalara kolaylık sağladığı ve yerel televizyonların bu gibi düşmanca ve ırkçı nefret olgusunu hedef alan bu gibi yayınlar yaptığını biliyoruz. Bu açıdan bir kriminal boyutu var bu örgüt cinayeti işlemek açısından bir örgütlenen tetikçilerle birlikte azmettiriciler, bir de buna ortam hazırlayan bu türden brifingler, seminerler yapıldığının hem dosyanın safahatından hem Ergenekon soruşturmalarında çok açıkça görülmektedir” demişti.Bu açıklamanın ardından Tolon, avukat Doğan’dan şikâyetçi olmuştu. Tolon’un avukatı tarafından Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen dilekçede, avukat Doğan hakkında “iftira”, “soruşturmanın gizliliğini ihlal”, “adil yargılamayı etkileme” ve “alenen hakaret” suçundan dava açılması istenmişti.Ergenekon savcılarına ulaşan ihbar mektupları ve Türkiye Ulusal Stratejiler ve Harekat Dairesi’nde (TUSHAD) görevli olduğunu belirten gizli tanığın anlatımları doğrultusunda başlatılan operasyon kapsamında daha önce 5’i muvazzaf asker olmak üzere 7 kişi tutuklanmıştı.Tutuklananlar arasında “azmettiricilik”le suçlanan dönemin Malatya İl Jandarma Komutanı emekli Albay Mehmet Ülger ile İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Ruhi Abat da bulunuyordu.