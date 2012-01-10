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Tolon Silivri Silivri Cezaevine getirildi İSTANBUL (A.A)

10 Ocak 2012 20:05

-Tolon Silivri Silivri Cezaevine getirildi İSTANBUL (A.A) - 10.01.2012 - İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında tutuklama kararı verilen emekli Orgeneral Hurşit Tolon, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Silivri Cezaevine getirildi. Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde oluşturulan küçük salonda görülen duruşmada mahkemece tutuklanmasına karar verilen emekli Orgeneral Tolon, Silivri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Tolon, hastanedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Silivri Cezaevine getirildi.

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