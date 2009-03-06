Tolon Paşa'nın da ses kaydı internete düştü

Eski Genelkurmay Başkanı emekli orgeneral İsmail Hakkı Karadayı'dan sonra, sağlık sorunları ve yaşı gerekçe gösterilerek tahliye edilen emekli orgeneral Hurşit Tolon'a ait olduğu ileri sürülen bir ses kaydı internete düştü.



Google video paylaşım sitesinde, "Şimdi sıra Tolon Paşa'da" yazıldığında erişilen ve Tolon'un sesi olduğu iddia edilen kayıttaki ses, askerleri savcıya teslim ettiği için Genelkurmay'ı eleştiriyor, yargıya baskı yapılması gerektiğini anlatıyor. İşte o konuşma:



Teğmeni düşmana teslim etmek



Kendi doğurduğu bebeği yetimhanenin önüne vermektir teğmeni düşmana teslim etmek diyorum. Teğmeni götürüp bunlara teslim etmek, teğmenini teslim eden ordu olmaz. Aşiret bile olamaz. Gidin, komutanlarınıza söyleyin diyorum. Ordu komutanına diyorum ki, o paşayı orada tutmak ihanettir. Müsaade edin bana beş dakika makamınıza geleyim, yedinci dakikada alırım diyorum onu ben. Alırım. Bilir bütün dünya. Şuraya oturtun tekrar Selimiye'ye beni. Kurmay Başkanı gel buraya. Aç telefonu Cengiz Aykut'a. De ki "Şimdi GATA'dan bir heyet gönderiyoruz buraya." Emrimi ilet. Buranın komutanına da emrimi ilet. Ekip hazırlasınlar. Doğru Koşuyolu'na. Hastanızı almaya geldik desinler. Sen de Cengiz Aykut'a söyle. Ekip çıktı yola. Alıp gelecek de. Hadi şimdi o Çevik Kuvvet de durdursun. Bakan, Başbakan gelsin durdursun. Mümkün değil yav. Zaten onun için içerideyim.



‘Bizimkiler mıy mıy’



Kararı vereceksiniz karar, karar. Bizimkiler mıy mıy mıy mıy, teğmeni ver, yarbaya kelepçe tak, mermiler bizim mi sizin mi belli değil. Star gazetesiyle Genelkurmay uzlaşmış. Nasıl, ne demek uzlaşmak? Genelkurmay'a söyleyin. Genelkurmay'dan bildirilsin. Yani savcılıkta Genelkurmay buraya telefon ediyor. Bir dakika kardeşim, Genelkurmay'a gideceksiniz. Ben seni muhatap alamam. Mesela savcı yazı yazmış, ne savcısı, kim oluyor lan. Sen kimsin lan bana yazıyorsun? Doğru oraya. İşte ahhh, orası ah orası, orası yazacak. Ah orası yazacak ah. Bana yazacaksın kardeşim diyecek. Benim çocuğuma yazamazsın. Bana yazacaksın.



‘Gece gündüz yürüdüm’



Yedi ay her gün bir saat yürüdüm. Ne kadar yürüdüm biliyor musunuz? En az 5 kilometre her gün. Yürüdüm. Ben zayıflarken dört ayda böyle eridim. Yani muntazam bir eğriyle zayıfladım. Gece gündüz yürüdüm. Günde en az 100'e yakın mekik yapardım. Şimdi en son 93 kiloyum ben."

