-Tolon: Büyükanıt ile ilgili tek kayıt tutmadım İSTANBUL (A.A) - 30.01.2012 - İkinci ''Ergenekon'' davasının tutuksuz sanıklarından CHP Ankara Milletvekili Sinan Aygün, parti kapatılmasına karşı olduğunu belirterek, ''AK Parti'nin kapatılmaması gerektiğini söylediğim 40 telefon tapem var'' dedi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki küçük salonda görülen duruşmada savunmasına devam Sinan Aygün, hakkındaki iddialara yanıt verdi. Ankara Ticaret Odası Başkanlığı dönemi boyunca devletle iş yapmadığını belirten Aygün, çıkışları sebebiyle ''malum kişi'' olarak tanındığını, 'Aygün' denince akla muhalefetin geldiğini anlattı. Aygün, AK Parti ile çek kanunu çıkarttığını, siyasi bir kimliği olduğunu, her tarafta isminin bulunduğunu ve insanların kendi adını hep not ettiklerini söyledi. Aygün, insanların adını not etmesinin örgüt bağlantısı olarak değerlendirildiğini belirterek, ''Bazı listelerde ulusalcıyım, bazı listelerde liboşum. Benim 50 bin esnafta telefon numaram var. Benim adımın yanına not düşerek, 'fikirlerimiz uyuşmasa bile faydanılabilir' diyorlar. Benim örgütle, örgütçülerle işim olmaz. Trafik kurallarını bile ihlal etmemişimdir. Devletle karşı karşıya gelmedim'' şeklinde konuştu. Tutuklu sanık Hurşit Tolon da, iki gündür basın organlarında devam eden yayınlarda kişisel ve Anayasal haklarına saldırıldığını ifade ederek, ''İki kişi arasındaki (Büyükanıt-Sağlar) hukuk davasında delil olarak bir CD'den bahsedilmektedir. Davayı gören mahkemeye CD heyetinizce gönderilmiş. Fikri Sağlar, beyanlarıyla kişisel onurumu, haysiyetimi rencide etmektedir. Sanık sıfatı taşımam benim şeref ve haysiyetimle oynanabileceği anlamına gelmez. İddialar aslı esası olmayan CD'ye dayandırılmaktadır. Adil yargılamayı etkileme teşebbüsünde bulunulmaktadır. Ben Yaşar Büyükanıt'ı 50 yıldır tanırım. Yaşar Büyükanıt ile ilgili tek bir kayıt tutmadım, muhafaza etmedim. Dosya içeriğinde bayan Büyükanıt ile ilgili bir tek çay fişi dahi bulunmamaktadır. Heyetinizden yasal haklarımın korunmasını istirham ederim'' diye konuştu. Tolon, hiç bir konutunda böyle bir CD'nin bulunmadığını ifade etti. Duruşma, tutuksuz sanık Erol Mütercimler'in savunmasıyla devam ediyor.