Tolon, AKP'yi yakın takibe almış

2. İddianame'ye göre Hurşit Tolon, 'AKP kadrolaşması'nı yakından takip etmiş. İsimleri tek tek tasniflemiş. Bir bölümü şöyle:





ÖRGÜTÜN BÜROKRAT VE KAMU GÖREVLİLERİNİN ATAMALARINI TAKİP ETME ÇALIŞMALARI:



Şüpheli Ahmet Hurşit TOLON’dan ele geçirilen dijital verilerde, ELBA marka M2-C527-ALI0043 seri numaralı CD içerisinde; “ARŞİV” isimli klasörde; “ATAMALAR.xls” isimli bir Excel dosyası olduğu, bu dosya içerisinde 2005 yılında değişik bakanlıklarda ve Kamu Kurumları’nda yapılan 808 kişiye ait atamalar ile ilgili bilgilerin olduğu,

“AKP Kadrolaşma” isimli klasörde “atamalar.xls” isimli bir Excel dosyası olduğu, bu dosya içerisinde 2005 yılında değişik bakanlıklarda ve Kamu Kurumları’nda yapılan 472 kişiye ait atamalar ile ilgili bilgilerin olduğu ve bu bilgiler içerisinde kişinin kimlik bilgileri ile atandığı yerin yazılı bulunduğu,

Mehmet Şener ERUYGUR’dan ele geçirilen ADD Genel Merkezi, Genel Başkan Odasından Alınan 5 nolu CD içerisinde; “BİYOGRAFİK İSTHB” isimli klasörde; “İÇİŞLERİ ATAMA.ppt” isimli bir PowerPoint dosyası olduğu, bu dosya içerisinde İçişleri Bakanlığı’nda farklı birimlere atanan çok sayıda şahsa ait atamalar ile ilgili bilgilerin olduğu, bu bilgiler içerisinde kişinin kimlik bilgileri ile atandığı yerin yazılı olduğu tespit edilmiştir.

