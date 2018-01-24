T24 LogoT24 Logo
Spor

Tolgay Arslan'ın sözleşmesi uzatıldı

İSTANBUL,(DHA) Beşiktaş Kulübü, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan başarılı orta saha oyuncusu Tolgay Ali Arslan'ın mukavelesini Mayıs 2022 yılına kadar uzattı

24 Ocak 2018 19:53

İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş Kulübü, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan başarılı orta saha oyuncusu Tolgay Ali Arslan\'ın mukavelesini Mayıs 2022 yılına kadar uzattı.
Gurbetçi oyuncunun daha önce yaptığı açıklamalarda sözleşme uzatma konusunda kulüple anlaştığını ifade etmesine rağmen resmiyete dökülmemişti. Bugün ise Türkiye Futbol Federasyonu\'nun (TFF) resmi internet sitesinde yer alan bilgilere 27 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki mayıs ayında sona erecek olan sözleşmesi, Mayıs 2022 yılına kadar uzatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KulübüsezonTolgay Ali ArslanMayısGurbetçiBugünTürkiye Futbol Federasyonu TFF resmiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24