Tolgay Arslan'ın sözleşmesi uzatıldı

İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş Kulübü, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan başarılı orta saha oyuncusu Tolgay Ali Arslan\'ın mukavelesini Mayıs 2022 yılına kadar uzattı.

Gurbetçi oyuncunun daha önce yaptığı açıklamalarda sözleşme uzatma konusunda kulüple anlaştığını ifade etmesine rağmen resmiyete dökülmemişti. Bugün ise Türkiye Futbol Federasyonu\'nun (TFF) resmi internet sitesinde yer alan bilgilere 27 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki mayıs ayında sona erecek olan sözleşmesi, Mayıs 2022 yılına kadar uzatıldı.

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