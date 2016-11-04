T24 LogoT24 Logo
Spor

Tolgay Arslan'a dev talipler

Napoli maçında Oğuzhan'ı izlemeye gelen Manchester United gözlemci ekibi, Tolgay Arslan'ı Jose Mourinho'ya raporladı

04 Kasım 2016 12:43

Şampiyonlar Ligi'ndeki 1-1'lik Napoli maçında Beşiktaş adına sahanın en iyi isimleri arasında yer alan Tolgay Arslan'a İngiltere ve İtalya'dan pek çok kulübün talip olduğu öne sürüldü.

Oğuzhan Özyakup’u izlemek için maça gelen İngiliz devi Manchester United’ın gözlemci ekibinin, Tolgay’ın futbolu sonrası bir anda tüm ilgiyi onun üzerine çevirdiği bildirildi.

United’ın teknik ekibinin, özellikle Tolgay’ın, oyunun her iki yönünü de başarıyla oynamasından ve top tekniğinden çok etkilendikleri öğrenildi.

 

Milan ve Napoli de yakın takipte

 

26 yaşındaki orta saha oyuncusuyla United’ın yanı sıra başka kulüplerin de ilgilendiği konuşuluyor. Bir başka İngiliz ekibi Arsenal, İtalya’dan Milan ile Napoli’nin de, Tolgay’ı yakın takibe aldıkları öğrenildi.

 

ETİKETLER

Tolgay ArslanBeşiktaşNapoli

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24