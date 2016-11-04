Tolgay Arslan'a dev talipler

Şampiyonlar Ligi'ndeki 1-1'lik Napoli maçında Beşiktaş adına sahanın en iyi isimleri arasında yer alan Tolgay Arslan'a İngiltere ve İtalya'dan pek çok kulübün talip olduğu öne sürüldü.

Oğuzhan Özyakup’u izlemek için maça gelen İngiliz devi Manchester United’ın gözlemci ekibinin, Tolgay’ın futbolu sonrası bir anda tüm ilgiyi onun üzerine çevirdiği bildirildi.



United’ın teknik ekibinin, özellikle Tolgay’ın, oyunun her iki yönünü de başarıyla oynamasından ve top tekniğinden çok etkilendikleri öğrenildi.

Milan ve Napoli de yakın takipte

26 yaşındaki orta saha oyuncusuyla United’ın yanı sıra başka kulüplerin de ilgilendiği konuşuluyor. Bir başka İngiliz ekibi Arsenal, İtalya’dan Milan ile Napoli’nin de, Tolgay’ı yakın takibe aldıkları öğrenildi.