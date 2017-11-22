Tolgay Arslan: Tarih yazdık

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Tolgay Arslan, Porto ile 1-1 berabere kaldıkları ve son 16 turuna kalmayı garantiledikleri Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. maçı sonrasında yayıncı kuruluşa konuştu.

"Tarih yazdık bunun farkındayız" diyen Tolgay Arslan'ın açıklaması şöyle:

"Takım arkadaşlarıma, başkana, hocalarımıza, camiamıza ve taraftarlara teşekkür ediyorum. Çok iyi 5 maç çıkardık, hak ettik. Konsantrasyon yüzde yüzdü. Tarih yazdık, bunun farkındayız.

Taraftarlarımızla bunu başardık. Bizi her zaman desteklediler. İlk yarı pek iyi oynamadık ama taraftarlar desteğini hiç kesmedi. Onlar pes etmedi, biz de pes etmedik. 1 puanı en azından hak ettik"